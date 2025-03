Il furto è avvenuto a Colloredo di Prato: il bottino è di circa 15mila euro.

Hanno approfittato dell’assenza della proprietaria, una donna di circa ottant’anni ricoverata in una struttura sanitaria, per mettere a segno un furto nella sua abitazione di Colloredo di Prato. I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso e, utilizzando una flex, hanno sventrato la cassaforte a muro, portando via un bottino di circa 15mila euro tra contanti e gioielli.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Martignacco, il colpo è avvenuto nella frazione di Colloredo di Prato nella serata di domenica 2 marzo, tra le 18.30 e l’una di notte. Gli investigatori stanno ora verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nelle vicinanze, nella speranza di identificare i responsabili.