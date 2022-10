La rissa a Udine.

Sarebbero una trentina i cittadini stranieri coinvolti in una violenta rissa scoppiata questa notte a Udine. Sono ancora tutte da chiarire le cause che fatto scatenare la violenza all’esterno del locale Laghetto Alcione di via dei Prati: forse qualche parola di troppo.

Alcune persone coinvolte sono rimaste ferite, ma avrebbero rifiutato le cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto. Presenti anche i carabinieri e la polizia per la ricostruzione di quanto accaduto.