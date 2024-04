Ritrovata in stazione la giovanissima scomparsa da Porcia

E’ stata ritrovata questa mattina la giovane ragazza di 16 anni che era scomparsa da mercoledì a Porcia. A trovarla è stata la madre nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone.

La scomparsa della ragazza, originaria della provincia di Salerno ma residente a Porcia, ha destato preoccupazione quando non è tornata a casa mercoledì mattina dopo essere uscita per andare a scuola. La famiglia ha denunciato la scomparsa la sera stessa, lanciando un appello disperato per il ritorno della giovane.

Le forze dell’ordine e le istituzioni locali hanno immediatamente avviato le ricerche, diffondendo la foto della ragazza e coinvolgendo la comunità nella speranza di trovare qualche indizio sul suo allontanamento. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine.