Ritrovato l’uomo scomparso da ieri.

E’ stato ritrovato questo pomeriggio l’uomo di 72 anni del quale non si avevano più notizie da ieri. Era a Martignacco, in stato di confusionale, ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Il caso ha destato preoccupazione tra i familiari che, non avendo avuto più contatti con l’uomo da diverse ore, hanno subito allertato le autorità. È scattata così una massiccia operazione di ricerca persona, che ha coinvolto diverse unità di soccorso. Il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco è stato allestito in via Friuli, per coordinare le ricerche. Gli agenti della polizia locale sono stati chiamati in causa e hanno utilizzato i droni in loro dotazione per perlustrare l’area dall’alto, nella speranza di individuare il 72enne.