L’Iphone rubato è stato localizzato ed è intervenuta la polizia.

Nel pomeriggio di martedì 1 novembre la Sala Operativa della Questura di Udine ha inviato due Volanti in una via del centro, dove una donna ha localizzato il proprio iphone, poco prima rubato dall’auto parcheggiata in via Cormor Basso.

Gli agenti subito dopo, seguendo il tracking dello smartphone comunicato in tempo reale dalla proprietaria alla Sala Operativa, hanno notato lì vicino un uomo, conosciuto per essere dedito a furti, che si stava allontanando velocemente in sella ad una bicicletta e lo hanno bloccato.

L’uomo, un italiano 49enne, residente in Udine, ha negato la commissione di qualsiasi furto, anche se anche il sistema di tracking del telefono posizionava lo smartphone non più in movimento, ma, anzi, fermo proprio in quel punto. Messo alle strette il ladro ha consegnato lo smartphone effettivamente sottratto poco prima, nonché due involucri contenenti in tutto 10,3 grammi di cocaina e la somma di 565 euro, probabile provento di attività illecite, visto che il 49enne non dispone di alcuna fonte lecita di reddito o sostentamento.

Dopo aver fatto recuperare agli agenti le restanti cose sottratte dall’interno dell’auto, una borsa ed un portafogli contenente documenti e tessere e due mazzi di chiavi, dei quali si era liberato precedentemente gettandoli in un canale asciutto, e prontamente restituiti dai poliziotti alla proprietaria con il telefono, l’uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e detenzione illecita di stupefacente ed associato, in serata, alla locale casa circondariale, mentre stupefacente e denaro sono stati posti sotto sequestro.

Venerdì, 4 novembre, convalidato l’arresto, il gip, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere.