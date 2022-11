Tutte le vie dove si girerà 4 Ristoranti a Udine con Alessandro Borghese

Alessandro Borghese a Udine con il programma 4 Ristoranti.

Il famoso chef Alessandro Borghese sarà a Udine a metà della prossima settimana, per girare una nuova puntata di 4 Ristoranti.

Sui locali in gara c’è ancora il massimo riserbo, ma le riprese si svolgeranno nel capoluogo friulano in via Mercatovecchio, piazza Libertà, porticato del Lippomano e piazza Primo Maggio. Oltre a Udine, i ristoranti selezionati per questa puntata sono presumibilmente a Fagagna, a Pagnacco, in località Paradiso.

Dopo le puntate dedicate alla Carnia e quella di Grado, una nuova occasione per vedere e far conoscere le eccellenze locali in tutta Italia. Per Udine e il Friuli sarà una bella occasione per mostrarsi e mostrare la qualità della propria enogastronomia a centinaia di migliaia di telespettatori.