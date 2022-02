Le sanzioni per il corteo anti Green Pass di Trieste.

In arrivo pesanti sanzioni per i partecipanti al corteo di protesta contro il Green Pass, in particolare per l’obbligo previsto per gli over 50, andato in scena sabato scorso a Trieste. Ad annunciarle è stato il Comitato provinciale per la sicurezza, convocato ieri dal prefetto Annunziato Vardè.

Le persone identificate durante la manifestazione, non autorizzata e che si è svolta attraverso Largo Barriera, riceveranno multe da 1.000 a 4.000 euro. Le contestazioni non riguardano le normative anti Covid, quanto quelle legate al blocco della circolazione. Nel focus delle forze dell’ordine ci sono soprattutto i promotori, legati al Coordinamento No Green Pass Trieste.

Intanto, gli appuntamenti di protesta non si fermano. Oltre a quello di questa mattina a Udine, alle 10.30, a Trieste ne è in previsione un altro in serata, alle 18, in piazza Unità nel capoluogo giuliano.

