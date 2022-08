Incidente a Budoia, nel pordenonese.

Incidente nella mattinata di oggi, sabato 13, sulle strade del Friuli: secondo le prime informazioni raccolte, poco dopo le 10.30 un ciclista è precipitato per circa 40 metri nel bosco dopo essere stato sbalzato dalla bici a Budoia, nel pordenonese.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra speleo alpino fluviale per soccorrere il ciclista, classe 1956, di Pordenone, caduto rovinosamente per circa 40 metri sulla strada dorsale Piancavallo – Cansiglio,a circa 1,5 km dalla casera Valle Friz a quota 1450m. L’infortunato, non cosciente, recuperato con una complessa manovra in collaborazione con il personale medico è stato poi elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.