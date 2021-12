I controlli della polizia ferroviaria di Tarvisio.

La polizia ferroviaria di Tarvisio, che continua a monitorare i convogli che transitano per il confine nazionale in collaborazione con la polizia di frontiera e le forze dell’ordine austriache, ha rintracciato una quattordicenne straniera che si era allontanata dalla comunità per minori di Palermo cui era stata affidata. La giovane eritrea è stata reinserita in una struttura della provincia di Udine.

(Visited 195 times, 195 visits today)