L’improvvisa morte di Cinzia Peres.

Aveva solo 33 anni Cinzia Peres, consigliere comunale di Flaibano, provincia di Udine, che si è spenta ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La morte è sopraggiunta a causa dell’aggravarsi di una malattia che le era stata diagnosticata solo due settimane prima. Cinzia Peres lascia i genitori, il marito Stefano Picco, e due figlie. Ma piangere la sua scomparsa non è solo la sua famiglia.

Due comunità si stringono attorno al dolore del lutto per Cinzia Peres, sia Sedegliano, dove Cinzia Peres è nata e cresciuta, che Flaibano, dove viveva e lavorava. “La comunità è sotto shock – afferma Alessandro Pandolfo, sindaco di Flaibano – non ho neanche le parole, è successo tutto molto velocemente. Siamo tutti vicini al dolore della famiglia”.

Il dolore di tutti.

A Flaibano, Cinzia Peres ricopriva la carica di consigliere comunale, ma in passato è stata assessore al Bilancio per il comune. Era stata nominata infatti durante la giunta dell’ex sindaco Luca Picco. Tecnico ragioniere, Cinzia Peres ha lavorato anche nell’amministrazione per una ditta di vendita di prodotti agricoli di Coderno. Oltre ad essere impegnata nell’amministrazione comunale, Cinzia Peres si è dedicata al mondo della solidarietà: tutti infatti la ricordano anche come donatrice di sangue.

(Visited 321 times, 321 visits today)