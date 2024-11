L’uomo è stato trovato con cocaina, crack e marijuana.

La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un giovane triestino di 32 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto nelle scorse settimane alla stazione ferroviaria di Trieste, nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, quando il giovane è stato notato dagli agenti per il suo comportamento sospetto, un atteggiamento volto chiaramente a eludere i controlli.

Il trentaduenne, appena sceso da un treno proveniente da Venezia-Mestre, ha tentato invano di evitare i controlli degli agenti, ma è stato intercettato grazie all’intervento di “Gaby”, uno dei cani antidroga delle unità cinofile della Guardia di Finanza. L’animale, specializzato nella rilevazione di sostanze stupefacenti, ha immediatamente segnalato la presenza di droga, permettendo agli agenti di procedere con una perquisizione personale.

Il controllo ha confermato i sospetti: il giovane trasportava con sé 30 grammi di cocaina, 14 grammi di crack e 8 grammi di oppiacei. Successivamente, le forze dell’ordine hanno esteso la perquisizione all’abitazione del trentaduenne, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di oppiacei, marijuana, semi di papavero e un bilancino di precisione, utilizzato per pesare le diverse sostanze. Tali ritrovamenti hanno portato alla conferma del profilo di spacciatore, considerato anche il possesso di strumenti atti alla pesatura e all’occultamento delle sostanze, nonché i precedenti specifici del soggetto.

Il quantitativo e la varietà di sostanze rinvenute, insieme al tentativo del giovane di sottrarsi ai controlli, sono stati elementi determinanti per la misura dell’arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio. L’operazione “Stazioni Sicure” si inserisce in un più ampio piano di vigilanza straordinaria delle aree sensibili, come stazioni ferroviarie e terminal dei trasporti, luoghi spesso utilizzati dai trafficanti per il trasporto e lo scambio di stupefacenti.