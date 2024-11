I lavori sull’autostrada A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto, in entrata verso Udine, dalle 12:00 di lunedì 4 alle 20:00 di venerdì 8 novembre, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di entrare a Tarvisio sud.