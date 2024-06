Uno schermo all’aperto per vedere gli Europei, l’iniziativa in piazza

Sapori balcanici, musica e uno schermo per vedere gli Europei.

Un’occasione per vedere le partite degli Europei all’aperto e assieme agli amici: Piazza Primo Maggio a Udine si prepara a diventare il cuore pulsante del calcio europeo e della cucina balcanica. Dal 14 giugno il chiosco Love Street Food trasmetterà tutte le partite della UEFA in chiaro su un grande ledwall, permettendo a tifosi e visitatori di seguire i match.



Ogni domenica, inoltre, ci saranno i dj set organizzati e curati artisticamente da Matteo Comelli, che animeranno la piazza con ritmi travolgenti e selezioni musicali per preparare tutti alle emozioni delle partite serali. A questo, si aggiunge la proposta gastronomica del chiosco Love Street Food con piatti tipici della cucina balcanica.