La scialpinista si è infortunata nel gruppo del Montasio.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza, all’elisoccorso regionale e all’ambulanza per una scialpinista di nazionalità austriaca di 46 anni infortunatasi durante la discesa da Forca del Palone a quota 2050 circa, nel gruppo del Montasio.

L’intervento si è svolto tra le 14.30 e le 15.30 ed è stato risolto dall’elisoccorso che ha calato il tecnico con il verricello per recuperare la donna con il triangolo di evacuazione. Per lei un infortunio al polpaccio da valutare in ospedale. Due soccorritori della stazione di Cave erano pronti a dare man forte alla ex caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea e hanno atteso il rientro del compagno di gita a valle rimanendo sempre in contatto telefonico con lui.