Scivola e cade per 5 metri in un canalone, 23enne in ospedale

L’incidente nella zona di Chiusaforte.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale è stata attivata dalla Sores questa mattina tra le 9 e le 10.30 circa per soccorrere un escursionista scivolato lungo il sentiero 664 che sale al Bivacco Luca Vuerich, nel gruppo del Montasio.

L’incidente è avvenuto a quota 1800 metri circa durante la salita. L’escursionista, un giovane della Carnia di 23 anni, ben attrezzato con piccozza e ramponi, è scivolato cadendo in un canale cinque metri più sotto rispetto al punto in cui si trovava, procurandosi contusioni e una probabile frattura ad un arto superiore.

È stato l’elisoccorso regionale a risolvere l’intervento portandosi in quota velocemente e calando sul posto, piuttosto stretto e ripido, il tecnico di elisoccorso con una verricellata di una cinquantina di metri. All’arrivo dei soccorsi il giovane e il suo compagno erano insieme. Il tecnico di elisoccorso, consultatosi con il medico di bordo, ha potuto imbragare il ferito e recuperarlo con il triangolo di evacuazione per portarlo in ospedale a Tolmezzo. Il compagno ha riferito di sentirsi sicuro nel prosegujre in autonomia. A Sella Nevea si erano portati, pronti a intervenire a supporto, quattro soccorritori della stazione di Cave e i soccorritori della Guardia di Finanza.