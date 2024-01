Scivola e cade durante la passeggiata: soccorsa un’84enne

Per l’84enne una sospetta frattura al femore.

Tra le 12 e le 13.15 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino con sei tecnici e in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna 84enne di Trieste la quale, facendo una passeggiata a Rupinpiccolo, è scivolata impattando violentemente al suolo.

La signora è stata raggiunta dai soccorritori, stabilizzata e imbarellata e condotta a spalle per un quarto d’ora di cammino fino all’ambulanza che attendeva in strada. Per lei c’è una sospetta frattura del femore.