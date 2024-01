Di 84 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Gubiani. Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Grazia, i figli Riccardo con Mara, Stefano con Sandra e Dario con Monica, i nipoti Ilaria, Lisa, Daniele, Valentina e Sara, il fratello Pierino unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Ospedaletto di Gemona nella chiesa del Priorato di Santo Spirito mercoledì 3 gennaio alle ore 10:30 ove il caro Giuseppe sarà esposto dalle ore 10:15 giungendo dalla casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

martedì 13:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 9:50

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Un sentito ringraziamento al Dottor Stefanutti e a tutto il personale del servizio Infermieristico Domiciliare per la professionalità e assistenza ricevute.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria

martedì 2 c.m. alle ore 19 nella chiesa dell’Immacolata Concezione in Campagnola di Gemona.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

OSPEDALETTO DI GEMONA, 1 Gennaio 2024

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980