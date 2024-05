Scomparso un anziano di Roveredo in Piano, Luciano Redivo.

E’ uscito di casa in bicicletta il 12 maggio e non è più rientrato: è scattato il piano di ricerca per Luciano Redivo, 76enne residente a Roveredo in Piano. L’uomo è alto 1.70 metri e di corporatura esile, calvo e non porta la barba. Al momento della sua scomparsa, indossava una giacca scura.

Nelle operazioni sono impegnate squadre del comando vigili del fuoco di Pordenone, competente per territorio, che presso il campo sportivo di Roveredo in Piano ha allestito un PCA (Posto di Comando Avanzato) che funge da punto di coordinamento operativo delle squadre impegnate sul campo.

Oltre alle squadre del comando di Pordenone i vigili del fuoco stanno operando con squadre del Nucleo Cinofili e con i droni del Nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) della Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige. Inoltre nel pomeriggio è intervenuto anche l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia che ha eseguito vari sorvoli della zona di ricerca. Alle ricerche stanno collaborando anche i Carabinieri, la Polizia Locale e volontari della Protezione Civile.