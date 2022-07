L’incidente a San Giorgio di Nogaro.

Incidente nella prima mattinata di oggi a San Giorgio di Nogaro. Poco dopo le 5, per cause ancora in corso di accertamento, un monopattino e un’auto si sono scontrati.

Sul posto sono interventi i soccorsi con l’ambulanza e l’elicottero che dopo aver prestato le prime cure al conducente del monopattino, hanno trasferito il paziente all’ospedale di Udine con l’elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non è in pericolo di vita.