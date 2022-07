Il Friuli si scopre ancora fortunato: centrato un 5 al Superenalotto

La vincita al Superenalotto in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia ancora fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 23 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 26.984,85 euro.

La giocata vincente è stata registrata presso l’edicola il tabacchi di via Maggiore 22 a San Vito sul Tagliamento, in provincia di Pordenone. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 243,6 milioni di euro – record nella storia del gioco – in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.