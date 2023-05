Scontro tra moto e auto, un ferito trasportato in volo all’ospedale

L’incidente tra San Giovanni al Natisone e Manzano.

Una persona è stata soccorsa dai sanitari questa mattina dopo un incidente lungo la ex provinciale 29 all’intersezione con via dell’Asilo, al confine tra San Giovanni al Natisone e Manzano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, si sono scontrati una moto e una vettura. Nell’impatto la persona che viaggiava in sella alla moto è rovinata sull’asfalto riportando lesioni agli arti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatorihanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

La persona ferita è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, stabile e cosciente.