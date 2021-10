I due friulani che hanno partecipato alla Tiramisù World Cup.

Due friulani in lizza per il titolo nella Tiramisù World Cup, purtroppo senza lieto fine. Si è conclusa nelle scorse ore, in piazza dei Signori a Treviso, la kermesse per decretare i dolci più buoni del mondo. Sono stati 200 i partecipanti da tutto il mondo in lizza per aggiudicarsi il titolo di campioni nella “ricetta originale” e nella “ricetta creativa” del dolce al cucchiaio più famoso al mondo.

Ed è sfumato in finale il sogno dei friulani Erika Luis di Udine e Giuseppe Franco nella “sfida più golosa dell’anno” 2021. La giovane udinese era ancora in gara in entrambe le categorie: quella della ricetta originale (come stabilito dall’Accademia della Cucina italiana: uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao) e quella della ricetta creativa, presentando versione con cioccolato allo yuzu e pasta di nocciola.

Nulla da fare, purtroppo, per entrambi, ma la soddisfazione di essersi comunque fatti notare in un evento così prestigioso e di respiro internazionale.

