“C’è una comunicazione per te da parte degli uffici socio-sanitari”, ma è una truffa

Nuova truffa via sms.

I “geni” della truffa non dormono mai ed escogitano sempre più metodi per cercare di danneggiare ignari cittadini; l’ultima trovata infatti pare proprio andare a colpire una sfera che sta particolarmente a cuore agli utenti: la salute; oggi, infatti, un cittadino friulano ha ricevuto un sms da un numero telefonico corrispondente ad un cellulare, con il messaggio “C’è una comunicazione per te da parte degli uffici socio sanitari”, con un numero telefonico da richiamare.

“Appena ho visto il messaggio, ho chiamato immediatamente, anche perché il caso ha voluto che fossi proprio in attesa di una comunicazione da parte del Cup della mia zona” spiega il cittadino. “Dall’ altro capo del telefono, oltre alla voce femminile che mi chiedeva di fornire la mail, sentivo un fastidioso vociare, come se fosse la postazione di un call center – prosegue l’ignaro utente -; così, faticando a proseguire la comunicazione per il chiasso, mi sono innervosito e ho invitato la persona che mi ha contattato a scrivermi tramite la mail che le avevo appena fornito”.

Da lì, l’amara scoperta; insospettito dalla scarsa diligenza di quello che avrebbe dovuto essere un ufficio sanitario, l’uomo, non solo ha digitato il numero in questione scoprendo che già in precedenza era stato segnalato per truffa, ma si è sincerato che la chiamata non avesse nulla a che fare con il Cup. “Quando ho capito di essere stato vittima di una truffa, mi sono sentito uno sprovveduto, anche se, d’altro canto, posso assicurare che dal primo messaggio nulla dava da pensare che si potesse trattare di un inganno”. Dopo questo spiacevole inconveniente, il cittadino ha immediatamente provveduto ad inviare la segnalazione alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale, per allertare il personale preposto ed evitare che qualcun altro possa cadere dentro a questi raggiri.