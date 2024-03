Antonella muore a 41 anni, gara di solidarietà per aiutare il compagno e la figlioletta

Lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Antonella.

È grande lo sgomento della comunità alla notizia della scomparsa prematura di Antonella Giuliani, la mamma di 41 anni, di Udine, che una breve malattia fulminante ha tragicamente portato via: la solidarietà per la sua famiglia si è fatta subito sentire anche attraverso una raccolta fondi che Miriam, la zia della donna scomparsa, ha lanciato su GoFundMe.

“Antonella era una persona meravigliosa che ci ha tragicamente lasciati, lasciando dietro di sé il suo compagno e una dolcissima bambina di tre anni, Iris, oltre a numerosi amici e familiari che la amavano profondamente. Antonella era conosciuta per la sua inesauribile generosità e la sua disponibilità a soccorrere chiunque ne avesse bisogno” racconta la zia.

“Lo scopo di questa iniziativa è raccogliere fondi per Nicola, il compagno di Antonella, e per sostenere la crescita e il benessere di Iris nei prossimi mesi e anni, contribuendo a portare un po’ di serenità in questo momento di grande difficoltà. I contributi raccolti saranno depositati su un conto corrente dedicato, appositamente creato per questa causa”. L’appello è stato raccolto da molte persone, familiari e amici hanno deciso di compiere un gesto per esprimere tutta la loro vicinanza e al momento sono stati donati oltre 7 mila euro.