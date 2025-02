Spaccio di droga, 47enne camerunense arrestato ad Aviano

Il 47enne dovrà scontare oltre 4 anni di carcere per spaccio di droga.

Nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Aviano hanno eseguito un ordine di carcerazione per espiazione della pena di 4 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione, nonché 19.000 euro di sanzione pecuniaria, emesso dal Tribunale di Treviso a carico di un cittadino del Camerun di 47 anni, domiciliato ad Aviano.

L’ordine della Magistratura Trevigiana a carico dell’uomo, che lavora in pedemontana come operaio, è stato emesso a seguito di una condanna definitiva per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso tra il 2014 e il 2015 in varie località della provincia di Treviso.

L’uomo, che è stato rintracciato dai militari dell’Arma presso la sua abitazione, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Piazza della Motta a Pordenone, dove dovrà scontare la condanna.