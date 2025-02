I controlli dei carabinieri a Fontanafredda e Fiume Veneto.

Nell’ultimo periodo sono stati svolti in provincia di Pordenone dei servizi di controllo in materia lavoro, salute e sicurezza nel settore dell’edilizia da parte dei Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pordenone, supportati dai colleghi dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Pordenone.

Nel corso dei controlli effettuati è stato verificato anche il possesso della patente a crediti nel settore edile entrata in vigore dal 1 ottobre 2024. Nei comuni di Fontanafredda e Fiume Veneto sono state riscontrate delle violazioni quali l’impiego di lavoratori irregolari e anche il mancato possesso della patente a crediti da parte di un’impresa edile. L’impresa priva della patente a crediti non ha potuto proseguire i lavori fino alla regolarizzazione della propria posizione. A causa delle violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro.

Nei confronti delle aziende che operano nei cantieri privi della patente a crediti, o con meno di 15 punti, sono previste sanzioni amministrative che possono partire da euro 2.000. Sono previste anche sanzioni nei confronti del committente o del responsabile dei lavori nel momento in cui affida i lavori ad una ditta priva di patente a crediti o con un numero di crediti inferiore a 15.

Come funziona la patente a crediti.

A partire dal 1 ottobre 2024, con le modifiche apportate all’art 27 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), è stato introdotto l’obbligo del possesso della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione dei fornitori di materiali e di chi svolge prestazioni di natura intellettuale.

Le ditte per regolarizzare la propria posizione hanno dovuto presentare richiesta attraverso il portale dedicato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, garantendo il possesso di una serie di requisiti quali: l’iscrizione al Registro delle Imprese, essere in regola sotto l’aspetto fiscale e contributivo, l’aver assolto agli obblighi formativi in materia di sicurezza ed avere il documento di valutazione dei rischi aggiornato. Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che può subire decurtazioni in caso di violazioni accertate o di infortuni gravi sul lavoro e può essere incrementato attraverso la frequentazione di specifici corsi o mantenendo un comportamento regolare e conforme alle normative nel corso degli anni.