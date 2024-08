Va a riposare ma non si sveglia, il padre lo trova morto nel letto

Stefano Maiolino aveva 31 anni.

Manzano sotto shock per la scomparsa improvvisa di Stefano Maiolino, 31 anni ritrovato senza vita nella sua abitazione di Manzano, dove viveva con il padre. Dopo aver detto che non si sentiva bene, Stefano si era coricato per riposare, ma non si è più risvegliato. A scoprire il suo corpo senza vita è stato proprio il padre.

Maiolino era un giovane molto apprezzato e benvoluto non solo a Manzano, dove lavorava nel settore della sedia, ma anche nel vicino comune di Basiliano, dove aveva risieduto in passato. Era anche vicepresidente della Pro loco di Vissandone, un ruolo che ricopriva con dedizione, continuando a offrire il suo aiuto anche dopo aver cambiato residenza.

Chi lo conosceva lo descrive come un giovane buono, altruista, sempre disponibile a dare una mano a chi ne avesse bisogno. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo in chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

La sua scomparsa improvvisa e prematura ha scosso entrambe le comunità, che ora si stringono attorno alla famiglia Maiolino in segno di cordoglio. Il ricordo di Stefano, per la sua bontà e la sua generosità, rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Le circostanze della morte restano ancora da chiarire completamente, ma l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso nel sonno. In attesa di ulteriori accertamenti, rimane il dolore per una perdita tanto inattesa quanto devastante.