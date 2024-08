Continua con successo Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura, iniziativa promossa da AICS – Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli in collaborazione con Ecoturismo FVG.

Il progetto, alla sua seconda edizione, propone una visita a caseforti, ville e castelli fra i più belli della nostra regione, attraverso passeggiate a piedi al fresco della mattina, adatte a tutti, per esplorare la biodiversità del territorio e ammirare i tanti suggestivi paesaggi del Friuli.

Il castello d’Arcano.

Il settimo appuntamento dei dieci in programma è fissato per sabato 31 agosto. Su facili sentieri e stradine sterrate, si partirà alla scoperta dei luoghi più nascosti e ameni dei Colli morenici fra San Daniele e Rive d’Arcano, immersi in boschetti, vigneti e uliveti. La camminata in leggero saliscendi è di di 4 chilometri circae saràcondotta dalla guida naturalistica Nicola Carbone.

Seguirà la visita al millenario Castello d’Arcano, fra i più belli del Friuli, maniero che conserva l’aspetto medievale con le sue tre cerchie di mura, le torri, il mastio e le finestre bifore romaniche.

A raccontare le vicende d’arme e d’amore dei conti d’Arcano, famiglia che lo costruì e abitò per secoli, sarà Caterina Biggio Taverna della famiglia proprietaria. Si visiterà la Chiesa castellana, le ex scuderie, il salone con l’imponente camino seicentesco opera di Raffaello di Raffaelli, la sala con gli stucchi realizzati per le nozze Arcano – Polcenigo e la sala da pranzo affrescate dal pittore Andrea Urbani.

A conclusione del tour, degustazione nella cantina dell’azienda Arcania di vini biologici e di formaggi locali.

Il tour dura in totale 4 ore con inizio alle 8 e 30: 2h la passeggiata; 1h la visita alla dimora storica, 1h la degustazione. Partenza e arrivo parcheggio del Castello d’Arcano. Inizio TOUR h 8.30.

Prenotazioni: sito www.labrunelde.it – sezione Eventi & News (cliccare la locandina Andar per Ville e Castelli)