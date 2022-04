I funerali di Stefano Strizzolo.

Sono stati celebrati oggi presso la Chiesa di Morsano di Strada i funerali di Stefano Strizzolo, il giovane centauro morto la vigilia di Pasqua in un tragico incidente a Vito d’Asio. Partiti dalla camera mortuaria della chiesetta di Udine, familiari, amici e parenti hanno accompagnato Stefano verso il suo ultimo viaggio.

Oltre a papà Arnaldo, mamma Monica e la sorella Elena, sono stati numerose le persone provenienti da diversi comuni limitrofi che hanno voluto dare l’ultimo saluto al giovane. Ad accompagnare Stefano c’erano anche tanti motociclisti che hanno organizzato un corteo fino al cimitero.

“Le festività pasquali di quest’anno sono state stravolte da questa disgrazia. Tutta la comunità era ancora scossa per la perdita di altri due giovani, pochi mesi fa, ed ora anche questa tragedia ci ha gettati nello sconforto. Prima della cerimonia funebre ho parlato con i genitori di Stefano, cercando di dare tutto il mio supporto religioso e morale; è un grosso trauma e non ci sono parole per descrivere così tanta sofferenza”, commenta Padre Adolphus che ha celebrato il funerale assieme ad altri due parroci.

