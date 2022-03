I distributori più economici delle province di Udine e Gorizia.

Dopo l’entrata in vigore del pacchetto di misure contro il caro carburanti la benzina ed il gasolio tornano, in alcuni punti, a prezzi relativamente ragionevoli. Stando alle ultime rilevazioni dell’Osservatorio dei prezzi sul carburante del Ministero dello Sviluppo Economico, ecco quali sono i benzinai più economici delle province di Udine e Gorizia.

Provincia di Udine.

Per quanto riguarda la provincia di Udine, la benzina al self service si può trovare al prezzo più basso nei distributori Eni F.lli Rinaldi a Campoformido e presso lo Spazio Conad di Martignacco (rispettivamente a 1,695 e 1,728 euro al litro). Al servito, invece, costa meno presso il Repsol di via Campoformido a Campoformido e all’ESSO KAN SAS di Buja (1,698 e 1,764 euro al litro).

Il gasolio, invece, si trova ai prezzi più bassi al self service presso l’IP di Mereto di Tomba e, di nuovo, presso l’Eni F.lli Rinaldi (1,689 e 1,705 euro al litro).

Provincia di Gorizia.

Passando alla provincia di Gorizia, la benzina al self service costa meno nei distributori DP2 Srl di Fogliano Redipuglia e all’AGIP di San Lorenzo Isontino (rispettivamente 1,719 e 1,774 euro al litro). Al servito, si può trovare ai prezzi più bassi presso la stazione ESSO di Lovisini Fulvio a Gorizia e presso l’Autoservice2000 di Cormons (1,714 e 1,894 euro al litro).

Riguardo al gasolio al self service, le più economiche della provincia sono la Stazione DP2 Srl di Fogliano e l’AGIP di Monfalcone (1,699 e 1,769 euro al litro). Al servito, si trova invece a basso prezzo sempre presso la stazione ESSO di Lovisini Fulvio e l’Autoservice2000 (1,744 e 1,854 euro al litro).

