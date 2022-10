Sbatte contro un’auto e fa un volo di 10 metri dalla moto, grave un 18enne

Grave incidente tra auto e moto a Coseano

Grave incidente tra auto e moto, questa sera a Cisterna di Coseano. Un 18enne in sella alla sua due ruote è andato a impattare contro un’autovettura.

Il giovane è stato sbalzato per 10 metri ed è rovinato a terra riportando una trauma cranico e diverse lesioni, in particolare nella parte alta del corpo. Immediata la chiamata di aiuto e tempestiva l’attivazione di una ambulanza da parte degli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg che hanno inviato sul luogo dell’incidente anche l’equipaggio dell’elicottero. Il giovane è stato immediatamente stabilizzato e quindi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni, stabile.

Il sinistro è avvenuto nella prima serata lungo la regionale 464 a Cisterna di Coseano, in prossimità della rotonda, all’incrocio tra via Dignano e via Tagliamento. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Udine (Stazione di Martignacco).