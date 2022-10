La casa di Romeo e Giulietta era a Udine, i cartelli ora aiutano a trovarla

A Udine, il luogo in cui Romeo e Giulietta si incontrarono

Romeo e Giulietta si incontrarono a Udine. O, meglio, nel capoluogo friulano si incontrarono la nobildonna udinese Lucina Savorgnan e il capitano vicentino Luigi Da Porto, ossia coloro che ispirarono la storia d’amore più famosa al mondo.

I due si conobbero nel 1511, alla vigilia dell’insurrezione contadina passata alla storia come la “crudel zobia grassa”, ad un ballo in maschera organizzato al Palazzo Savorgnan di piazza Venerio. Ora quel palazzo non c’è più (fu distrutto proprio come punizione verso la potente famiglia udinese), ma la pavimentazione della piazza ne ricorda ancora il perimetro.

Per celebrare quella storia e narrarla a friulani e turisti, il Comune di Udine ha deciso di installare alcuni grandi pannelli in quattro lingue (italiano, friulano, inglese e tedesco), proprio lì, dove tutto nacque e dove è già stata posizionata anche la panchina con la seduta a forma di cuore che a Lucina e Luigi è dedicata. Un modo per raccontare chi ispirò il racconto reso immortale da Shakespeare, ma anche uno strumento in più per lanciare la città in chiave turistica, inserendola in un “percorso dell’amore” che attraversa Friuli e Veneto, tra storia e mito.