L’uomo stato estradato ed è finito in carcere.

E’ finito in carcere Genti Vathi, il 45enne albanese condannato per una serie di furti avvenuti tra il 2004 ed il 2005 tra Friuli e Veneto. L’uomo, insieme ad un gruppo di connazionali era responsabile di una serie di furti avvenuti tra Udine e Treviso e di una rapina in un’abitazione della Bassa Friulana. In quell’occasione, i rapinatori avevano tentato di investire il proprietario di casa per guadagnarsi la fuga.

Il 45enne era stato tratto in arresto il 28 dicembre 2020 nella città spagnola di La Corona, in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo della Procura Generale di Trieste. Dopo l’arresto il cittadino albanese è stato portato in carcere spagnolo, dove è stato raggiunto anche da un provvedimento di quelle iberiche, che ne hanno disposto la sua estradizione solo a fine condanna.

In seguito, è stato condannato anche dalla Procura Generale di Bologna che ha emesso un nuovo ordine per la carcerazione che prevedeva una pena complessiva di oltre 12 anni. Anche in queste caso, il latitante veniva accusato di una serie di furti in diverse località del Nord Italia.

L’albanese in passato ha già scontato diversi periodi di carcerazione e dopo l’ultimo evento si era reso irreperibile. Inoltre, solo dopo una laboriosa attività di riscontro e verifica, si era arrivati alle vere generalità dell’uomo, che in Italia aveva una lunga serie di alias. Il condannato è stato quindi estradato in Italia, dove è giunto nel primo pomeriggio di ieri, all’aeroporto di Milano Linate. Dopo gli atti di rito è finito nel carcere di Milano San Vittore.

(Visited 163 times, 188 visits today)