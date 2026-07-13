“Sussi”

di 85 anni

Serenamente, è mancato all’affetto dei suoi cari Luigi Pascolo. Ne danno il triste annuncio la figlia Grazia, il genero Giuseppe, il nipote Marco con Antonio, Barbara, unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta” mercoledì 15 luglio alle ore 16:30 giungendovi alle ore 16:15.



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì alle ore 19:00 nella chiesa di “S. Rocco”



Un particolare ringraziamento al personale medico sanitario del reparto Cardiologia Intensiva e Reparto Degenza pad.1 dell’ospedale civile di Udine, alla casa soggiorno per anziani di via Croce del Papa di Gemona e al Dottor Pisanò per la professionalità e umanità dimostrata.



Si ringrazia sin d’ora quantio vorranno onorarne la cara memoria.



Gemona del Friuli, 13 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290