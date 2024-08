I consigli per prenotazioni online di case, hotel e viaggi last minute

Secondo le ultime statistiche, oltre il 25% dei viaggiatori ha utilizzato piattaforme last minute e last second per organizzare le proprie vacanze nel 2023, con un trend in aumento per il 2024, specialmente a fronte di offerte allettanti. Mentre ci si prepara per godersi le tanto attese ferie, è fondamentale mantenere la massima attenzione e vigilanza durante il processo di prenotazione.

A mettere in guardia i vacanzieri è il Movimento Difesa del Cittadino Fvg che invita a investire tempo nella ricerca e nelle verifiche: un percorso che può fare la differenza tra una vacanza indimenticabile e un’esperienza da dimenticare.

Le truffe sulle vacanze sono in aumento

“Le truffe nel settore degli affitti vacanza e delle prenotazioni alberghiere sono in aumento. Tra l’abbondanza di opzioni disponibili online e i tentativi di risparmio, c’è il rischio di incappare in frodi che possono rovinare l’intera esperienza”, spiegano dall’associazione. “Stesso discorso vale anche per i viaggi last minute e last second, sempre più diffusi grazie a siti web, applicazioni e canali specializzati su WhatsApp e Telegram. Questi strumenti permettono ai consumatori di accedere a offerte vantaggiose per viaggi, soggiorni in hotel, case vacanze e voli, con risparmi medi del 30-50%, rispetto alle prenotazioni tradizionali. Ma serve attezione”.

Supporto in caso di truffe e per una vacanza sicura

Il Movimento Difesa del Cittadino offre la sua assistenza e supporto in caso di truffe o problemi legati alle prenotazioni di case, hotel e altre strutture ricettive, online e in agenzia. “Questo servizio può ritenersi un’utile risorsa per i consumatori che si trovano vittime di frodi o che hanno bisogno di consigli per garantire una vacanza sicura e senza problemi”, conferma Raimondo Gabriele Englaro, presidente del Movimento Difesa del Cittadino.

“Il primo consiglio è di effettuare una serie di verifiche prima di procedere con il pagamento, per evitare spiacevoli sorprese. Una delle prime raccomandazioni è quella di utilizzare piattaforme conosciute per le prenotazioni, controllando attentamente l’affidabilità dei siti ufficiali, l’indirizzo web se si utilizza un computer o scaricando l’applicazione ufficiale se si sta navigando da un dispositivo mobile. Inoltre, se si tratta di prenotazioni tramite host, è importante cercare recensioni e informazioni sulla loro affidabilità prima di confermare la prenotazione”, spiega ancora Englaro.

Attenzione ai canali social e ai dettagli dell’offerta

“È, poi, fondamentale leggere attentamente le recensioni e consultare le opinioni di altri utenti per valutare l’affidabilità delle offerte e del fornitore. Bisogna controllare i dettagli dell’offerta, verificando cosa è incluso nel prezzo e se ci sono costi aggiuntivi, se è disponibile il servizio clienti, e assicurarsi che le condizioni di cancellazione siano chiare e favorevoli”, prosegue Englaro.

Un altro campanello d’allarme è l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi come e-mail, sms o WhatsApp per finalizzare la prenotazione. In questi casi, è essenziale prestare particolare attenzione e diffidare da link sospetti che potrebbero condurre a siti web clonati o tentativi di phishing per rubare dati personali.

Nel caso degli affitti di appartamenti e case vacanza, attenzione agli annunci pubblicati da proprietari che non possono accogliere di persona, specialmente se insistono per concludere l’affare in fretta. Le trattative a distanza possono nascondere truffe, quindi è consigliabile mantenere un livello di scetticismo e cautela.

Scegliere metodi di pagamento sicuri

E’ cruciale, poi, utilizzare metodi di pagamento sicuri, evitando di pagare tramite bonifico bancario o altri metodi non tracciabili, preferendo carte di credito o servizi di pagamento online che offrono protezione acquisti.

Per non incappare in raggiri, è bene richiedere conferme scritte della prenotazione e dei dettagli dell’offerta, così come conservare tutte le comunicazioni con il fornitore.

In tema di sicurezza e salute, è essenziale informarsi sulle normative locali della destinazione scelta ed è consigliato stipulare una polizza assicurativa, con copertura di cancellazioni, ritardi o problemi di salute.

Il MDC invita anche a fare attenzione ai link sospetti, evitando di cliccare su collegamenti ricevuti tramite mail. Infine, se possibile, contattare direttamente il fornitore, chiamando l’hotel o la compagnia aerea per confermare la validità della prenotazione.