A lanciare l’allarme è stata la compagna. Si cerca un 40enne residente a Sedrano

Giallo a Sedrano di San Quirino dove un 40enne, cittadino americano ma da tempo residente nella zona, è scomparso. A lanciare l’allarme è stata la compagna: di rientro da un viaggio, lunedì 5 agosto, la donna lo attendeva all’aeroporto, ma non è riuscita a mettersi in contatto con lui.

Una volta tornata a casa, una villetta al numero 50 di via Della Chiesa dove la coppia vive da tre anni, l’inquietante scoperta: il compagno non c’era, ma la porta era aperta e, all’interno, c’erano diverse tracce di sangue. Anche il furgone dell’uomo, titolare di una ditta di traslochi, non c’era.

E’ così scattata la denuncia ai Carabinieri che, dopo un sopralluogo nella villetta, hanno apposto i sigilli all’abitazione per consentire tutti i rilievi degli inquirenti. Nel frattempo continuano le ricerche, ma non ci sono state segnalazioni del 40enne, né del suo furgone.

Lunedì l’uomo era stato visto al Ristorante Trattoria Stella, locale vicinissimo a casa che frequentava abitualmente. Poi si sono perse le sue tracce. Solo le indagini potranno fare chiarezza su una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero.