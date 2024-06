Tracce di sangue sul marciapiede a Udine: indagini in corso

E’ ancora tutto da chiarire quello che è successo questa notte a Udine Udine. Diverse tracce di sangue sono state trovate lungo un percorso che va da Piazza Giovanni XXIII, passando per via Veneto e via Vicenza.

Questa mattina, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri sono giunti sul posto per supportare la polizia nelle indagini. Qualche aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza presenti lungo il percorso delle tracce, nella speranza di trovare indizi utili che possano chiarire l’accaduto.