La nuova casetta dell’acqua di Pocenia.

Pocenia ha una nuova casetta dell’acqua pubblica, inaugurata ieri 15 giugno alla presenza di Debora Furlan, sindaco del comune di Pocenia e Salvatore Benigno, Presidente di CAFC SpA. Il nuovo distributore d’acqua si trova in Via Stroppagallo, nell’area verde adiacente l’ingresso del campo da tennis e in prossimità del Palazzetto dello sport.

Si tratta di un progetto congiunto tra l’amministrazione locale e CAFC S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio, che permette ai cittadini di godere di un bene di primissima necessità a chilometro zero. L’impianto di distribuzione propone acqua potabile, filtrata, refrigerata, naturale o con l’aggiunta di anidride carbonica. Un’acqua sicura garantita da un sistema di microfiltrazione, sterilizzazione con raggi UV e sanificazione con l’ozono al termine dell’erogazione. Il costo è di 4 centesimi al litro per l’acqua naturale e 7 centesimi al litro per quella frizzante. Il meccanismo di funzionamento del distributore offre la possibilità di usare anche delle tessere prepagate (chiavette) acquistabili nelle rivendite autorizzate di ciascun Comune.

Salgono a 44 le casette dell’acqua gestite dalla Cafc.

“Con questa, sono 44 le casette dell’acqua gestite da CAFC S.p.A. sul territorio e rientrano in una strategia di promozione e valorizzazione dell’acqua pubblica di qualità distribuita dalla rete idrica – evidenzia il presidente di Cacf, Benigno. L’acqua arriva direttamente dall’acquedotto, pura e di qualità, controllata e monitorata periodicamente attraverso analisi specifiche. Una modalità di fruizione che consente inoltre di ridurre i rifiuti, limitando l’utilizzo di bottiglie di plastica. Tanti sono quindi i vantaggi, sia ambientali ma anche economici, avendo sempre a disposizione un prodotto di ottima qualità a chilometro zero”.

“Un altro piccolo ma significativo risultato per l’Amministrazione comunale di Pocenia – sottolinea la sindaca Debora Furlan – che con l’offerta di questo servizio, conferma la propria attenzione alle tematiche ambientali e plastic free, da tempo promosse anche all’interno delle scuole del nostro territorio, unita al desiderio di preservare le risorse del pianeta pensando, soprattutto, alle generazioni future”.

La nuova casetta dell’acqua è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. In caso di guasto o malfunzionamento della Casa dell’Acqua, si può contattare il servizio di emergenza tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 18.00 al numero verde indicato sulle “norme di comportamento” affisse sulla casetta stessa.