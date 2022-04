L’anziana è morta cadendo dal balcone.

Tragedia questa mattina a Udine, dove un’anziana è morta cadendo dal balcone della sua abitazione di via Nimis.

Tutto è accaduto intorno alle 11 e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia che ora è al lavoro per ricostruire la tragico vicenda.

