I comuni più ricchi del Fvg secondo le dichiarazioni dei redditi.

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2021 (e riferite all’anno precedente), si colloca al settimo posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini Irpef (22.559 euro, 171 in meno rispetto all’anno scorso).

La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 25.331 euro, mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 15.633 euro. Lo rende noto una rielaborazione dell’Ires Fvg curata dal ricercatore Alessandro Russo su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il reddito imponibile medio (che non comprende quindi gli oneri deducibili) in Fvg è pari a 21.710 euro (contro una media nazionale di 20.851 euro). A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 23.376 euro, segue Pordenone con 21.500, poco staccata Udine con 21.380 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (20.653 euro). Trieste risulta anche l’ottava provincia a livello nazionale (l’anno precedente era decima) e la seconda del Triveneto dopo Bolzano.

Nel 2021 è diminuito il numero di contribuenti

Nel 2021, fa sapere ancora Russo, il numero di contribuenti è diminuito dello 0,8% a livello nazionale è dello 0,9% in regione (-8.555 unità), dopo diversi anni di crescita che può essere messa in relazione con la fase espansiva dell’economia e del mercato del lavoro. Le dichiarazioni presentate l’anno scorso e riferite al 2020, invece, riflettono la situazione di emergenza sanitaria, che ha avuto pesanti ripercussioni anche sulle attività produttive.

La riduzione riscontrata ha infatti riguardato principalmente i lavoratori dipendenti, diminuiti dell’1,6% in un anno (oltre 8.200 persone in meno), mentre il numero di pensionati è leggermente aumentato (+0,2%, pari a oltre 600 unità in più) dopo un lungo periodo di flessione. È anche interessante notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Fvg, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati. Tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a quasi il 90% (19.296 euro contro 21.651). Anche a livello nazionale la situazione è analoga, con i pensionati che dichiarano in media il 10% in meno rispetto ai lavoratori dipendenti (18.655 euro contro 20.716).

Il 4,5% dichiara più di 55.000 euro

La distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che quasi il 40% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include un terzo del totale). Infine, circa 41.500 contribuenti (pari al 4,5%) dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 6.221 (lo 0,7%) totalizzano più di 120.000 euro.

I dati comunali,

L’analisi comunale, basata sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede ai primi posti in Italia due comuni lombardi: Basiglio (primo con 48.463 euro per oltre 5.600 contribuenti) e Cusago (secondo con 39.466 euro). Il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano che, con una media di quasi 34.000 euro per oltre un milione di contribuenti, si colloca al nono posto.

In Fvg il comune di Moruzzo si conferma al primo posto (e 66esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 33esimo) con 27.576 euro, seguito da Pagnacco (26.307), Duino-Aurisina (24.945) e Campoformido (24.888). al quinto posto come l’anno scorso si trova Udine (24.884 euro). Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dai comuni delle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna e Stregna tra gli ultimi dieci), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 16.000 euro.

Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2021 provincia di Udine

n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti 1 MORUZZO 27.576 1.878 2 PAGNACCO 26.307 3.918 3 CAMPOFORMIDO 24.888 5.861 4 UDINE 24.884 74.765 5 MARTIGNACCO 23.590 5.267 6 TAVAGNACCO 23.318 11.249 7 TRICESIMO 23.098 5.814 8 PRADAMANO 23.094 2.717 9 PASIAN DI PRATO 22.956 7.138 10 SAN DANIELE DEL FRIULI 22.939 6.256 11 MOIMACCO 22.695 1.257 12 FAGAGNA 22.662 4.781 13 TREPPO GRANDE 22.462 1.348 14 PALMANOVA 22.366 4.073 15 BUTTRIO 22.351 3.091 16 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 22.302 1.742 17 TOLMEZZO 22.122 7.863 18 PAVIA DI UDINE 21.703 4.335 19 REMANZACCO 21.616 4.537 20 CIVIDALE DEL FRIULI 21.461 8.683 21 SAN GIORGIO DI NOGARO 21.409 5.678 22 PORPETTO 21.216 1.932 23 POZZUOLO DEL FRIULI 21.170 5.165 24 CODROIPO 21.105 12.229 25 CERVIGNANO DEL FRIULI 21.086 10.153 26 TARCENTO 21.068 6.981 27 ARTEGNA 21.047 2.236 28 RUDA 21.043 2.173 29 REANA DEL ROJALE 20.988 3.721 30 GEMONA DEL FRIULI 20.968 8.405 31 VISCO 20.869 599 32 MALBORGHETTO-VALBRUNA 20.691 749 33 CASSACCO 20.654 2.220 34 BUJA 20.654 5.032 35 MAGNANO IN RIVIERA 20.650 1.778 36 POVOLETTO 20.645 4.175 37 SAN VITO DI FAGAGNA 20.637 1.294 38 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 20.585 4.753 39 TARVISIO 20.471 3.446 40 BASILIANO 20.420 3.956 41 CAVAZZO CARNICO 20.359 775 42 AIELLO DEL FRIULI 20.301 1.720 43 PREMARIACCO 20.280 3.145 44 BAGNARIA ARSA 20.204 2.646 45 CORNO DI ROSAZZO 20.182 2.439 46 AQUILEIA 20.146 2.519 47 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 20.112 881 48 COSEANO 20.041 1.660 49 TRIVIGNANO UDINESE 20.017 1.236 50 TORVISCOSA 20.014 2.119 51 MANZANO 19.947 4.907 52 AMARO 19.926 673 53 BICINICCO 19.876 1.419 54 VERZEGNIS 19.869 698 55 ZUGLIO 19.851 455 56 PONTEBBA 19.829 1.086 57 TERZO DI AQUILEIA 19.783 2.046 58 MOGGIO UDINESE 19.753 1.350 59 GONARS 19.734 3.569 60 NIMIS 19.713 1.986 61 MAJANO 19.647 4.652 62 SAN PIETRO AL NATISONE 19.626 1.705 63 DIGNANO 19.609 1.878 64 MERETO DI TOMBA 19.606 2.031 65 RIVE D’ARCANO 19.606 1.904 66 SANTA MARIA LA LONGA 19.472 1.759 67 CHIUSAFORTE 19.468 507 68 MORTEGLIANO 19.344 3.767 69 CARLINO 19.308 2.112 70 VENZONE 19.281 1.606 71 CAMINO AL TAGLIAMENTO 19.269 1.218 72 FLAIBANO 19.262 848 73 MUZZANA DEL TURGNANO 19.255 1.871 74 SAN GIOVANNI AL NATISONE 19.246 4.623 75 LIGNANO SABBIADORO 19.182 5.515 76 RAGOGNA 19.173 2.250 77 RONCHIS 19.110 1.494 78 TORREANO 19.065 1.653 79 VILLA SANTINA 19.065 1.688 80 SAPPADA 19.043 1.071 81 MONTENARS 19.015 395 82 OSOPPO 19.009 2.283 83 DOGNA 18.966 131 84 LATISANA 18.920 10.120 85 CASTIONS DI STRADA 18.889 2.834 86 ATTIMIS 18.875 1.322 87 VARMO 18.776 2.130 88 LESTIZZA 18.711 2.877 89 TRASAGHIS 18.653 1.702 90 OVARO 18.652 1.446 91 ARTA TERME 18.649 1.605 92 ENEMONZO 18.593 1.028 93 RAVEO 18.590 355 94 RIVIGNANO TEOR 18.568 4.811 95 SEDEGLIANO 18.567 2.915 96 FAEDIS 18.543 2.173 97 SAN VITO AL TORRE 18.445 919 98 POCENIA 18.279 1.834 99 SAN LEONARDO 18.254 882 100 PREONE 18.234 207 101 COMEGLIANS 18.141 383 102 SOCCHIEVE 18.129 684 103 TALMASSONS 18.085 2.990 104 PRECENICCO 18.060 1.136 105 PALUZZA 18.035 1.659 106 BERTIOLO 18.033 1.904 107 SAURIS 17.867 313 108 MARANO LAGUNARE 17.862 1.405 109 CHIOPRIS VISCONE 17.794 531 110 CERCIVENTO 17.762 542 111 PALAZZOLO DELLO STELLA 17.711 2.248 112 AMPEZZO 17.677 766 113 RESIUTTA 17.676 235 114 FORGARIA NEL FRIULI 17.632 1.418 115 RIGOLATO 17.588 344 116 SUTRIO 17.289 958 117 TREPPO LIGOSULLO 16.994 525 118 PAULARO 16.730 1.874 119 LAUCO 16.676 564 120 RAVASCLETTO 16.633 436 121 BORDANO 16.564 597 122 RESIA 16.545 786 123 FORNI AVOLTRI 16.449 438 124 PRATO CARNICO 16.328 734 125 PREPOTTO 16.286 594 126 PULFERO 16.247 709 127 FORNI DI SOPRA 16.208 819 128 TAIPANA 15.483 503 129 LUSEVERA 15.333 499 130 FORNI DI SOTTO 15.309 485 131 STREGNA 15.201 252 132 SAVOGNA 15.186 344 133 GRIMACCO 15.001 255 134 DRENCHIA 12.883 96

Le differenze territoriali a Trieste

Per i comuni di grandi dimensioni sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale: per la nostra regione è il caso di Trieste. A livello nazionale al primo posto c’è l’area del comune di Milano contraddistinta dal Cap 20121 (che comprende ad esempio il Quadrilatero della moda) con un reddito imponibile medio pari a quasi 98.000 euro. A Trieste la zona con la media più elevata (34.497 euro) è quella contrassegnata dal Cap 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), mentre all’ultimo posto si trova quella con Cap 34132 (che comprende indicativamente la zona tra la Stazione Ferroviaria e il Borgo Teresiano) e un imponibile medio pari a meno della metà (16.131 euro).

(Visited 1 times, 31 visits today)