Anziana non risponde, scattano i soccorsi a Remanzacco

I soccorsi a Remanzacco.

Intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco volontari di Cividale a Remanzacco. Da qualche giorno un’anziana che abitava in via Roma non dava sue notizie.

La donna, a causa di alcuni problemi di salute, non riusciva a raggiungere la porta di ingresso di casa e a rispondere al citofono. I vigili del fuoco sono quindi entrati nell’abitazione utilizzando un’autoscala e passando dalla finestra, soccorrendo la donna con l’aiuto del personale sanitario giunto sul posto.

(Visited 471 times, 605 visits today)