Tragico incidente a Tarvisio: muore un uomo di 55 anni

Un incidente stradale mercoledì 15 gennaio a Tarvisio, tra via Dante e via Cadorna, è costato la vita ad Alberto Rigato, 55 anni, operaio manutentore presso il Comune. L’uomo, alla guida della sua Citroën C3, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro uno spartitraffico. Nonostante i tempestivi soccorsi, le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Rigato, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro lo spartitraffico con violenza. L’impatto ha distrutto la parte anteriore dell’auto, riducendola a un ammasso di lamiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118. Il personale medico, dopo le prime cure d’urgenza, ha disposto il trasferimento in elicottero presso l’ospedale di Udine. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, Rigato è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale.

Le reazioni e gli interventi

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tarvisio hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire le dinamiche del sinistro, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Alberto Rigato, conosciuto nella comunità locale per il suo ruolo come manutentore del Comune, lascia due figlie e un profondo vuoto tra colleghi e conoscenti. I