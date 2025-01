Ringraziamento.

I familiari nell’impossibilità di farlo personalmente e singolarmente

ringraziano per l’affetto e la vicinanza espressi in questo triste momento per la perdita

del caro



Giuseppe



Un particolare ringraziamento al Gruppo Alpini di Gemona, al coro degli Alpini di Gemona e al gruppo dei donatori di sangue di Gemona per l’affetto dimostrato.



GEMONA DEL FRIULI, 16 gennaio 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290