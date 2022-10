Trapanano gli infissi ed entrano in casa: ancora furti in Friuli

I ladri stavolta hanno preso di mira Chiopris-Viscone.

Il metodo è sempre lo stesso: ladri prima forano con un trapano gli infissi e poi riescono ad aprirli con un ferro e ad introdursi in casa. Altri 3 furti, al quale si aggiunge un tentativo andato male, sono stati messi a segno tra la notte di venerdì e sabato nel comune di Chiopris-Viscone.

Anche in questi ultimi episodi a fronte di un bottino di poco conto i danni agli infissi sono molto elevati. In un caso i ladri sono riusciti a portare via 300 euro, mentre negli altri 2 furti la refurtiva è stata più esigua, ma i danni ammontano a qualche migliaio di euro. Il quarto tentativo invece è andato male: è suonato l’allarme e i ladri sono fuggiti. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire agli autori della scia di furti che sta terrorizzando il Friuli.

Nella stessa notte, quella tra venerdì e sabato, i ladri avevano messo a segno un doppio colpo anche a San Giovanni al Natisone, a pochi chilometri di distanza.