Grandinata su Udine nel tardo pomeriggio.

Una forte grandinata si è abbattuta su Udine nel tardo pomeriggio di oggi, 13 marzo: attorno alle 18.30 hanno cominciato a cadere i chicchi, che per fortuna non hanno raggiunto grandissime dimensioni. Il temporale, con tanto di lampi e tuoni, non è durato a lungo, ma è bastato perché la grandine imbiancasse le strade della città, come si può vedere dalle foto: