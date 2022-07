Treni ancora bloccati in Fvg: i servizi di trasporto sostitutivi

La situazione dei treni in Fvg.

A seguito del protrarsi del blocco della circolazione dei treni da/per Trieste a causa della situazione di criticità derivante dagli incendi che stanno interessando l’area carsica, saranno attivati anche nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio 2022 i servizi sostitutivi per i viaggiatori in partenza/arrivo da Trieste.

I collegamenti sono organizzati in collaborazione tra Regione Fvg, Trenitalia e la società Tpl Fvg e realizzanti con l’imbarcazione Delfino Verde, in partenza dal Molo Audace a Trieste e arrivo a Monfalcone (Marina Monfalcone – ex Marina Hannibal) e da Monfalcone (Marina Monfalcone) per Trieste (Molo Audace) nei seguenti orari.

Monfalcone ore 10:30 – Trieste ore 11:30

Trieste ore 12:00 – Monfalcone ore 13:00

Monfalcone ore 13:30 – Trieste ore 14:30

Trieste ore 15:00 – Monfalcone ore 16:00

Monfalcone ore 16:30 – Trieste ore 17:30

A Marina Monfalcone, per consentire ai viaggiatori di raggiungere la Stazione ferroviaria di Monfalcone (o viceversa), saranno presenti navette autobus della società TPL FVG scarl (consorziata APT). Tempo di percorrenza 10’-15’.