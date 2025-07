A bordo dei treni storici, gli appuntamenti di luglio e agosto in Fvg

Luglio e agosto a bordo dei treni storici per scoprire il Friuli Venezia Giulia.

Ancora tante tappe per i treni storici del Friuli Venezia Giulia, che non si fermano nemmeno d’estate proponendo occasioni di scoperta, divertimento e relax in diverse località della regione. Per i prossimi due mesi il “menu” per chi cerca l’emozione di un viaggio nel passato, a bordo delle carrozze storiche, non deluderà le aspettative accompagnando i viaggiatori a manifestazioni ed eventi, ma proporrà anche escursioni nella natura e occasioni per rilassarsi, con massaggi olistici e pratiche di yoga in mezzo al bosco. Domenica 6 luglio, alle ore 11.45, il Friuli Venezia Giulia sarà anche protagonista su LA7 della seconda puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”.

Il programma di Luglio.

Prima data da segnare in calendario è il 6 luglio con il treno storico Folkest da Trieste a Gemona del Friuli (San Daniele): a bordo della locomotiva elettrica si parte da Trieste per raggiungere San Daniele del Friuli, dove, oltre a partecipare alla manifestazione Folkest -international folk music festival, un viaggio tra le musiche e le culture del mondo, si potrà visitare la Biblioteca Guarneriana, il museo del Territorio e lo Scriptorium Foroiuliense. Il treno ripartirà da Gemona e il transfer da San Daniele sarà a cura del Tpl FVG (visite guidate su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili: Associazione Pro San Daniele – 0432 940765/ 353 4239961; info@infosandaniele.com).



Il 13 luglio il Treno alla scoperta di Pinzano al Tagliamento e della val d’Arzino parte da Treviso e arriva a Pinzano al Tagliamento, per una giornata alla scoperta del patrimonio naturalistico del Medio Friuli: i passeggeri potranno scegliere varie attività senza costi aggiuntivi fino ad esaurimento posti, tra camminate guidate e laboratorio nel bosco, attività in acqua sull’Arzino e la postazione benessere con yoga e massaggi rilassanti. A proprio costo, invece, si può anche optare per l’escursione in bicicletta con guida cicloturistica in val d’Arzino (prenotazioni obbligatorie fino esaurimento posti all’infopoint di Pordenone; 0434 520381 – info.pordenone@promoturismo.fvg.it).



Il 20 luglio il Treno delle Città Unesco prende il via da Pordenone e raggiunge Aquileia e Palmanova per scoprire il patrimonio storico e culturale che le rende un vanto mondiale: le visite guidate sono incluse per i passeggeri del treno storico (per informazioni: infopoint Aquileia; 0431 919491/+39 335 7759580 – info.aquileia@promoturismo.fvg.it).



Ultima “puntata” il Treno storico dei castelli e dei mosaici, il 27 luglio, quando la locomotiva diesel condurrà i passeggeri in un affascinante viaggio da Sacile a Travesio percorrendo i binari senza tempo della Ferrovia Pedemontana, alla scoperta di Travesio, con la Chiesa di San Pietro (opere del Pilacorte del XVI sec. e affreschi del pittore Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone), e di Spilimbergo “Città del Mosaico”, uno tra “I Borghi più belli d’Italia” (per informazioni Iat Spilimbergo: 0427 2274/ 329 629 7148; iat@comune.spilimbergo.pn.it). Tutti gli orari sono disponibili nella sezione treni storici del sito di PromoTurismoFVG: www.turismofvg.it/it/treni-storici.

Sui treni storici anche ad agosto.

Il prossimo mese si apre con il Treno Tempus Express, il 2 agosto, in occasione della manifestazione Tempus est Jocundum a Gemona del Friuli: i viaggiatori “notturni”, una volta giunti a destinazione, potranno passeggiare di sera alla scoperta della città che li accoglierà con spettacoli di giullari, sputafuoco, musici, cartomanti e artisti d’ogni sorta. Saranno allestite le classiche “taberne” dell’epoca con piatti tipici medievali e bevande (per informazioni Iat Gemona; 0432 981441- info@visitgemona.com).



Domenica 10 agosto il Treno storico delle Dolomiti Friulane offrirà l’occasione di viaggiare a bordo dei “Centoporte” da Sacile a Montereale Valcellina e Barcis attraversando i suggestivi paesaggi naturalistici del Friuli. I viaggiatori, una volta giunti alla stazione di Montereale Valcellina, saranno accompagnati alla scoperta della centrale idroelettrica di Malnisio e alla vecchia strada della Valcellina (per maggiori informazioni: infopoint Pordenone – Tel. 0434 520381 – info.pordenone@promoturismo.fvg.it).



Il 17 e il 24 agosto si viaggia sui binari della storia e della cultura, nell’ambito di GO! 2025 e della Capitale europea della Cultura: il 17 agosto il Treno storico delle Fortezze, con partenza da Trieste, arriva a Gorizia per un itinerario dedicato alla cultura con visite tra il castello e la fortezza di Gradisca d’Isonzo per scoprire parte del nuovo percorso divulgativo la “meccanica delle Fortezze”, in cui saranno raccontate le principali soluzioni tecniche adottate nella realizzazione delle rispettive fortificazioni (le visite sono incluse nel biglietto del treno, per maggiori informazioni: infopoint Gorizia, 0481 535764; 335 1084763 – info.gorizia@promoturismo.fvg.it).



Il 24 agosto il Treno storico del Confine, inserito nella programmazione di GO! 2025, porterà a Passeggeri in montagna, in occasione della mostra “Triland” al museo della Dogana di Coccau, un’indagine fotografica che si dirama lungo le coordinate del triplice confine (Italia, Austria, Slovenia) per approfondire la relazione e le identità di tre comunità (per maggiori informazioni: 0431 387 111- info@promoturismo.fvg.it).

Ultimo appuntamento con il Treno storico Città del Medioevo, che il 31 agosto offrirà l’opportunità di vivere un viaggio nel passato in occasione della 40° rievocazione storica “Cordovado Medievale”, con la visita ai centri storici di Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento (per maggiori dettagli: infopoint Pordenone, 0434 520381 – info.pordenone@promoturismo.fvg.it).

Tariffe, modalità di acquisto e assistenza.

L’iniziativa è proposta a un prezzo fisso promozionale, indipendentemente dalla lunghezza della tratta percorsa. Il prezzo del biglietto per l’andata e ritorno sui treni a locomotiva elettrica o diesel è di 10 euro per gli adulti, i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano 5 euro, mentre quelli d’età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente. Per i treni con locomotiva a vapore, il prezzo (andata e ritorno) per adulti è 15 euro e di 7,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, gratis per i bambini fino a 4 anni non compiuti.

Per tutti gli itinerari si può comunque acquistare la sola tratta di andata o ritorno, mentre non è possibile prenotare il posto a sedere. I biglietti sono in vendita online sul sito di Trenitalia, nelle biglietterie e ai self-service delle stazioni ferroviarie e nelle agenzie di viaggio abilitate, disponibili da due settimane prima della data di viaggio sul sito di Fondazione FS e fino a esaurimento posti. La capacità massima del treno storico è di 250 passeggeri.

Altre informazioni

I treni storici sono restaurati e mantenuti per preservare il fascino e l’autenticità di altri tempi. Offrono un’esperienza affascinante ed unica, ma possono non avere tutte le comodità moderne come il riscaldamento centralizzato e il condizionamento estivo. I passeggeri sono pregati di tenere in considerazione quest’aspetto del viaggio e indossare un abbigliamento adeguato al clima. È possibile portare la bicicletta a bordo, il numero dei posti per il trasporto biciclette è limitato e non prenotabile. Su tutti i treni è presente personale di PromoTurismoFVG incaricato di distribuire il programma del giorno e un questionario di gradimento a mezzo QR per il rilevamento della qualità del servizio.

L’iniziativa dei treni storici, dopo il successo degli anni passati, è stata riproposta grazie alla rinnovata collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Società FS Treni turistici italiani, con il supporto tecnico-operativo di PromoTurismoFVG e l’obiettivo di promuovere il territorio, ma anche incentivare un modello di turismo più sostenibile attraverso la rete ferroviaria, con un’offerta ampia e di qualità, tariffe speciali che includono programmi gratuiti tra visite guidate e attività naturalistiche, portando con sé la bicicletta. Nel 2025 40 treni storici fino all’8 dicembre accompagneranno i passeggeri a bordo delle carrozze anni ’30 per un viaggio d’altri tempi.