Il Friuli sorride con il Superenalotto: centrato un 5 a Fiume Veneto

La vincita al Superenalotto centrata a Fiume Veneto.

Il Friuli torna a sorridere grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 3 luglio, un fortunato giocatore ha centrato un “5” dal valore di 15.756,77 euro, come riportato da Agipronews. La vincita è stata registrata presso il Tabacchi di via della Repubblica 10 a Fiume Veneto.

Nonostante non sia stato realizzato il sospirato “6”, il premio conferma la passione dei friulani per il gioco e l’attenzione sempre viva verso le estrazioni del SuperEnalotto, che continuano a regalare emozioni e, in alcuni casi, vincite significative.

L’ultima vincita milionaria – un “6” da ben 35,4 milioni di euro – è stata realizzata lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Nel frattempo, il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma venerdì 4 luglio, il montepremi sale a 21,4 milioni di euro.