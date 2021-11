La truffa ad un’anziana di Codroipo.

Suonano al campanello e dicono di dover entrare a casa per dei controlli al contatore e al lavandino. Questo è l’inizio della truffa portata a termine nei confronti di una anziana di Codroipo nei giorni scorsi. Nella confusione e nel caos la signora è stata infatti derubata di gioielli e contanti che aveva a casa.

La truffa.

I due truffatori si sono presentati alla porta della signora con tanto di vestiti che hanno fatto crede alla signora di essere effettivamente un vigile ed un tecnico dell’acquedotto. I due hanno detto che era stata rilevata la presenza di una sostanza nociva nell’acqua e che quindi dovevano fare dei controlli. Una volta entrati, però, hanno messo una strana sostanza nell’acqua, che ha generato fumo maleodorante. A quel punto i due hanno iniziato ad incitare la signora a mettere tutti i suoi averi, gioielli e contanti, in freezer o a portarli fuori. La signora già spaventata, è subito uscita accompagnata da uno dei due truffatori. L’altro, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Codroipo, era restato dentro l’abitazione prelevando tutto ciò che poteva. I danni non sono ancora stati quantificati, ma per fortuna la signora anziana, a parte il grande spavento, è uscita illesa.

(Visited 135 times, 135 visits today)