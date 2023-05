Finto incidente del figlio, un’altra anziana truffata in Friuli

Anziana raggirata con la truffa del finto incidente.

Ancora una truffa ai danni degli anziani in Friuli. Stavolta la vittima è una donna di 83 anni residente nella zona di Codroipo.

Anche in questo caso il modus operandi è simile a ad altri già visti nelle scorse settimane. L’anziana è stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che le ha raccontato che il figlio ha avuto un incidente ed è stato portato in caserma dai carabinieri, chiedendo dei soldi per farlo assistere da un’avvocato.

Subito dopo alla porta della donna si è presentato un uomo che, sostenendo di essere un legale, è riuscito a farsi consegnare quello che l’anziana aveva in casa: circa 500 euro in contanti e alcuni gioielli. A questo punto l’uomo se n’è andato velocemente prima che l’83enne si rendesse conto della truffa. La donna ha quindi denunciato l’accaduto ai carabinieri di Codroipo e ora sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Solamente qualche giorno fa una truffa molto simile era stata messa a segno ai danni di un’anziana di Torviscosa.